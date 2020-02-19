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حمادة البيلي لـ"الفجر الفني": أؤيد قرار هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات.. وشاكوش وعمر كمال أصواتهما جيدة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:44 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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أبدى الموزع حمادة البيلي، رأيه في القرار الذي أصدره هاني شاكر نقيب الموسيقين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان، الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات، مؤكدًا أنه يدعم القرار ويؤيده.

وفي تصريح خاص للفجر الفني، قال "البيلي" :" أصوات أصحاب المهرجانات لا تصلح للغناء، وقبل إتخاذ هذا القرار أرسلت شكوى  للنقابة بمنع هذه الفوضى والمهرجانات الشعبية، ومنعهم من الغناء في الاحتفالات الرسمية للدولة والمدارس والأماكن العامة".

وأكد: "إذا تراجع هاني شاكر،عن هذا القرار سوف يجتمع أصحاب المزيكا وسيعقدون جمعية عمومية تزيل المجلس بأكمله، وأشار إلى أن جميع الجهات المعنية تتفق مع هذا القرار،ولو أردا مطربي المهرجات الغناء فيغنوا في الشارع.

وأضاف" البيلي، "حسن شاكوش وعمر كمال لديهما أصوات جيدة ولكن يجب أن يُعاقبوا على ما فعلوه، في حفلة الاستاد، والجملة التي قاموا بغنائها "أشرب خمور وحشيش"، وإذا قاموا بالغناء فيبتعدوا عن المهرجانات ويغنوا أغاني شعبية"، أما عن صوت حمو بيكا فقال:"هذا ليس صوت ويجب أن يتوقف عن الغناء".

وقال "البيلي":" لا يصح مقارنة خرجين كلية تربية موسيقية ودارسيها بهولاء"، أما عن موضوع دخول شاكوش وعمر كمال مجال التمثيل فقال:" لا أمانع دخولهم المجال التمثيلي ولكن بعد عقوبتهم وابتعادهم عن المهرجانات الشعبية، وإذا استمرت المهرجانات الشعبية ستستمر على موقع "يوتيوب" وسوف نأخذ في ذلك الوقت قرار  بإغلاق تلك القنوات، لأن ألحانهم مسروقة.

أما عن العقاب فقال:" يجب أن يتوقفوا مدة عن العمل، وبعد ذلك يغني شاكوش وعمر كمال أغاني شعبية وليس مهرجانات، ويستمروا في غناء الأغاني الشعبية إذا تقبلهم الجمهور.

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