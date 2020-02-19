أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 2 × 1 باريس سان جيرمان

تعرض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للهزيمة من فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسيفقد الفريق الباريسي الثنائي ( ماركو فيراتي - توماس مونييه) خلال مباراة الإياب ضد بوروسيا دورتموند والتي ستقام على ملعب حديقة الأمراء بعد حصولهما على البطاقة الصفراء.

وحصل ماركو فيراتي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 89 من المباراة، وأيضاً حصل توماس مونييه على البطاقة في الدقيقة 87.





ويقدم الفجر الرياضي أهداف مباراة باريس ودورتموند من خلال الفيديو التالي:







