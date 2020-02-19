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بهذه الطريقة.. مي كساب تنفي شائعة انفصالها عن أوكا (صورة)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:26 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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نشرت الفنانة مي كساب منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام صورة تجمعها بزوجها أوكا، وذبك ردًا منها على شائعات انفصالهما التي انتشرت مؤخرًا.

وعلقت قائلة: "بحبك حب كبير يا أغلى حاجة حصلت في عمري كله وعمري كله قليل عليك، ربنا يسعدك ويحفظك وينصرك ويحققلك كل اللي بتتمناه".

وتابعت قوله: "أوكا واحد بس يا چنرال يا حبيبي يا موهوب يا صادق ربنا يخليك لينا ولكل الناس اللي بتحبك"

ولاقت الصور تفاعل متابعيها ومن أبرز تعليقات الجمهور: "ربنا يخليكم لبعض". 

وفي سياق آخر، طرحت مي كساب في عيد الحب أغنية بعنوان "سينجل فى عيد الحب"، والأغنية من ألحان وتوزيع أوكا.

جدير بالذكر أن مى كساب، تزوجت من أوكا 2015 ورزقت منه بثلاثة أولاد.

بهذه الطريقة.. مي كساب تنفي شائعة انفصالها عن أوكا (صورة)
بهذه الطريقة.. مي كساب تنفي شائعة انفصالها عن أوكا (صورة)
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