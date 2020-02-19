التعليم توجه مناشدة عاجلة للأهالي (فيديو)

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على لعبة "كسارة الجمجمة" المنتشرة بين الطلاب، قائلًا إن وزارة التربية والتعليم تهدف للتربية قبل التعليم، مؤكدًا أنه لا تهاون مع سوء السلوك.



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الطلاب يميلون إلى حب المغامرة من نهاية المرحلة الإعدادية حتى المرحلة الثانوية، لافتًا إلى أن اللعبة انتشرت من أجل "التريند" على السوشيال ميديا، موضحًا أن أقل ضرر من اللعبة نزيف في المخ.



وتابع: "نناشد الأسر المصرية بالتعاون مع الوزارة للعمل على تفريغ طاقة الشباب من خلال ممارسة الرياضة".

