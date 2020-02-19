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ملخص لمسات محمد صلاح أمام أتلتيكو مدريد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:04 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد مرعي
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خسر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام مضيفه فريق أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ساؤول نيجويز لاعب أتليتكو مدريد في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة التي شهدت مشاركة نجم منتخب مصر محمد صلاح مع ليفربول وشارك في 72 دقيقة لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف وخرج ودخل تشامبرلين بدلا منه.

ويقدم الفجر الرياضي ملخص للمسات صلاح أمام أتليتكو مدريد  كالتالي: 


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