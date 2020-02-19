Advertisements
ملخص لمسات محمد صلاح أمام أتلتيكو مدريد
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:04 ص
Advertisements
محمد مرعي
Advertisements
خسر فريق ليفربول
المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام مضيفه فريق أتليتكو مدريد بهدف دون
رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد "واندا ميتروبوليتانو"
معقل الأتليتي ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
جاء هدف المباراة
الوحيد عن طريق ساؤول نيجويز لاعب أتليتكو مدريد في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة
التي شهدت مشاركة نجم منتخب مصر محمد صلاح مع ليفربول وشارك في 72 دقيقة لكنه لم يسجل
أو يصنع أي أهداف وخرج ودخل تشامبرلين بدلا منه.
ويقدم الفجر الرياضي ملخص للمسات صلاح أمام أتليتكو مدريد كالتالي:
Advertisements