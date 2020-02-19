نقيب الممثلين عن أزمة محمد رمضان: "لا يمكن التدخل فيها"

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن النقابة مستعدة للقيام بواجباتها تجاه أي فنان يقع في أزمة، متابعًا: "لا داع لسرد ما قامت به النقابة خلال الفترة الأخيرة".



وأوضح "زكي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن نقابة المهن التمثيلية ليست أغنى نقابة كما يشاع، موجهًا رسالة لـ أعضاء النقابة: "طبطبوا على الغلابة.. أنا جيت أدافع عن الضعفاء والغلابة، النجوم بتعرف تدافع عن نفسها".



وأضاف أنه ليس مسئولًا عن أفكار الفنانين، وليس قاضيًا وحكمًا، مؤكدًا أنهم يحاسبون من يخطئ، كما أنه ضد التشهير والفضائح.



وعن أزمة محمد رمضان مع جمهوره، قال نقيب الممثلين: "مشكلة محمد رمضان ليست مهنية، ولا يمكن التدخل فيها".

