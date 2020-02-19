"فقدت صوتي".. مغني شهير ينهار بالبكاء على المسرح





أوقف النجم البريطاني إلتون جون حفلة موسيقية في نيوزيلندا بشكل مفاجئ واعتذر للحاضرين، موضحًا أنه يعاني من التهاب رئوي.





وشعر النجم البريطاني، بالاجهاد أثناء جلوسه للعزف البيانو خلال هذه الحفلة التي نظمت في استاد ماونت سمارت في أوكلاند، والتي كانت ضمن جولة عالمية للمغني.





وبعدما فحصه طبيب بسماعة طبية، أدى أغنيتين إضافيتين قبل أن يتوقف في منتصف الحفلة، والدمعة في عينيه، ويقول للجمهور بلهجة متعبة: "لا أستطيع الغناء، لقد فقدت صوتي... علي الذهاب، أنا آسف حقاً".





لى ذلك كتب على حسابه في "تويتر": "شخّصت إصابتي بالتهاب رئوي في وقت سابق من اليوم، لكنني كنت مصمماً على تقديم أفضل عرض ممكن لكم".



