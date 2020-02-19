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إنجي علي تروج لحلقتها مع داليا مصطفى في برنامج "أسرار النجوم"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:32 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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روجت الإعلامية إنجي علي لحلقتها الجديدة مع الفنانة داليا مصطفى،  في برنامجها الشهير "أسرار النجوم" الذي يذاع على "نجوم إف إم"،  
حيث نشرت صورة جديدة لها برفقة الفنانة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

ولاقت الصورة التفاعل من قبل الكثير، فيما علقت إنجي قائلة: هي ممثلة مميزة شكلاً وأداء لا تشبه إلا نفسها، هي تلميذة الكبار وخريجة مدرسة المهنية وحب واحترام الفن، هي مشوار طويل من النجاحات والتمرد وحب التغيير والخروج عن المألوف". 

وتابعت قائلة: "هي رقيقة، مجنونة، زوجة جميلة ومحبة وسند قوي لزوجها وأم غير تقليدية، ضيفتي هي قمر هادي في حواديت الشانزلية هي الجميلة داليا مصطفى .. انتظرونا".

يذكر أن داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، حيث تجسد شخصية مختلفة ودور مميز، وتدعى في المسلسل "قسمت"، وهي من عائلة عريقة في فترة الخمسينيات، ويتم عرض حلقات المسلسل على قناتي ON E وON Drama، وتميزت بأناقتها وأتقانها للدور جيدًا.


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