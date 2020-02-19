Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: "أمطار رعدية على هذه المناطق"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:44 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس ودررجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، ولمدة 24 ساعة فقط، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد كالتالي:

القاهرة الكبرى
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على جنوب سيناء، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة، مثيرة للرمال والأتربة.
الأرصاد تحذر من طقس اليوم: "أمطار رعدية على هذه المناطق"
الأرصاد تحذر من طقس اليوم: "أمطار رعدية على هذه المناطق"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس درجات الحرارة الطقس الان الارصاد اخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر Mohamed salah كورة لايف رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع kooora goal هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 3 ساعات

رابط yalla-shoot مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد - دوري أبطال أوروبا هدف محمدصلاح

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

منذ حوالي 4 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت الهدف الأول liverpool

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الشوط الأول Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر ليفربول محمد صلاح الهدف الأول Match Salah

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 3 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت liverpool قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجاناً اليوم في دوري أبطال أوروبا Round of 16

منذ ساعتين و 5 دقيقة

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ ساعتين و 43 دقيقة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 4 ساعات

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 3 ساعات

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ ساعتين

yalla-shoot يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة ورياح.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت.. "شبورة وشديد البرودة ليلا"

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

"رياح وأمطار".. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

"لا تنخدعوا في درجات الحرارة".. مفاجآت مدوية من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت الهدف الأول liverpool

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر Mohamed salah كورة لايف رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع kooora goal هدف محمد صلاح الآن

09:53 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

09:00 م

يلا شوت liverpool قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجاناً اليوم في دوري أبطال أوروبا Round of 16

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status