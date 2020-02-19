الأرصاد تحذر من طقس اليوم: "أمطار رعدية على هذه المناطق"



القاهرة الكبرى

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



الوجه البحري

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح نشطة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على جنوب سيناء، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



شمال الصعيد

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة، مثيرة للرمال والأتربة.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس ودررجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، ولمدة 24 ساعة فقط، على مدن ومحافظات الجمهورية.وجاءت توقعات هيئة الأرصاد كالتالي: