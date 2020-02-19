داعية عن الزانية التائبة: "تزوجها وحطها على دماغك"

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد أحد يخلو من الخطيئة، وجميعنا مأمورين بالتوبة، موضحا أن شرط التوبة أن تكون نصوحة، موضحا أن النصوح يعني استحالة أن يعود الشخص للذنب مرة أخرى".



وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء: "التوبة النصوحة زي الاستحمام بسبع صابونات، و7 علب شامبو"، مضيفا أنه يجب أن يكون التعامل بين المواطنين بمبدأ حسن الظن حتى يثبت العكس.



وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن هناك إجماعًا بين علماء المسلمين على أنه لو هناك شخصًا زانيًا وبشهادة الجميع، وتاب إلى الله، يمكنه أن يتزوج بإمرأة شريفة وعفيفة، والعكس أيضا صحيح، متابعا: "لو في واحدة مقطعة السمكة وديلها، وحد محترم شافها تابت، يتزوجها ويحطها على دماغه من فوق".

