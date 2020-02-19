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صحة الإسكندرية ترد على التسريبات بشأن وفاة 3 طلاب بكورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:51 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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رد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على التسجيلات الصوتية المسربة بشأن وفاة 3 طلاب بسبب فيروس كورونا بمدارس الإسكندرية.

وقال "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، إن التسجيلات الصوتية تحتوي على أخطاء واضحة جدًا، مؤكدًا أن الأقوال متضاربة جدًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الـ 3 سيدات الموجودات بالتسجيلات يطلقن الشائعات لإثارة الخوف والقلق، لافتًا إلى أنهن فعلن ذلك وقت الالتهاب السحائي، وتسريباتهن الصوتية موجودة لديهم، موضحًا أن نسبة حضور الطلاب في المدارس المنتشر عنها الشائعات 98%.
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