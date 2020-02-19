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بمشاركة 230 طالبًا وطالبة.. انطلاق مبادرة "أصدقاء القاهرة التاريخية"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:14 ص
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فعاليات انطلاق المبادرة
فعاليات انطلاق المبادرة
حسام زيدان
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انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة أصدقاء القاهرة التاريخية التي أعدتها إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، وبالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بالوزارة.

وشهد فعاليات الانطلاقة الثانية، محمود عبد الباسط مدير مشروع تطوير القاهره التاريخية، وشريف فوزي المنسق العام لشارع المعز لدين الله الفاطمي، وتمت مراسم إعلان الانطلاقة في قبة الغوري الأثرية.

وبلغ عدد المتقدمين للمبادرة الثانية ٢٣٠ طالب وطالبة من كليات الآثار والتاريخ والحضارة والآداب والإرشاد السياحي، حيث يتم تقيمهم واختيار أفضل العناصر التي تؤدي المهمة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت نجاحًا كبيرًا تحت إشراف داليا الجوهري مدير عام الإدارة، وياسر أحمد مشرف المبادرة ومصطفى محمود المنسق العام للمبادرة، وبمشاركة ٣٥٠ طالب وطالبة.

وتهدف المبادرة لنشر الوعي الاثري والثقافي للطلبة والطالبات بجميع المراحل الدراسية عن طريق تدريب الشباب من خريجي الكليات المتخصصة لشرح المواقع الأثرية وإقامة ورش العمل الفنية لتبسيط المادة التاريخية.
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