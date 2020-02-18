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بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. حظوظ ليفربول في التأهل لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:59 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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خسر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام مضيفه فريق أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ساؤول نيجويز لاعب أتليتكو مدريد في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة التي شهدت مشاركة نجم منتخب مصر محمد صلاح مع ليفربول وشارك في 72 دقيقة لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف وخرج ودخل تشامبرلين بدلا منه.

ماذا يحتاج ليفربول للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟
يحتاج فريق ليفربول للفوز بفارق هدفين أو أكثر على أتليتكو مدريد في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز في مارس المقبل، وذلك لضمان تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما في حالة الفوز بنتيجة 1-0، يتعادل الفريقين في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وهنا يلجأ الفريقين لركلات الترجيح لحسم المتأهل للدورر بع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة فوز ليفربول بنتيجة 2 - 1 يتعادل الفريقين في مجموع نتيجة المباراتين 2-2 ولكن يتأهل أتليتكو مدريد للدور ربع النهائي بفضل احرازه هدفا خارج ملعبه.

فوز أتليتكو مدريد أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب يصعد مباشرة بالفريق الإسباني لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الإياب بين ليفربول وأتليتكو مدريد
تقام مباراة الإياب بين ليفربول وأتليتكو مدريد يوم 11 مارس المقبل على ملعب "الأنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة.
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