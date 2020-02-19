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عمر كمال: قرار وقفي لا يشمل منعي في دول الخليج.. وقريبا حفل جديد لي بأمريكا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:24 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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أكد المطرب الشاب عمر كمال، أن قرار نقابة الموسيقيين بوقف مطربي المهرجانات الشعبية، لا يشمل الحفلات والعمل خارج مصر، لافتًا إلى أنه سيحيي جميع الحفلات التي تعاقد عليها في السعودية والكويت والامارات ولبنان.

وأضاف "كمال"، من خلال مقطع فيديو طرحه عبر استوري واتساب، أنه قد حصل على فيزا سفره إلى الولايات المتحدة ومن المقرر أن يتم تحديد معاد الحفل قريبًا، فضلًا عن إحياء العديد من الحفلات بدولة الامارات.

على صعيد آخر قدم المطرب الشاب عمر كمال، الشكر لجمهوره، والداعمين له في ازمته مع نقابة المهن الموسيقة، حيث أصدرت قرارًا بوقفه عن العمل وعدم ممارسه الغناء بشكل عام، بعد حفل استاد القاهرة، والذي شاركه فيه حسن شاكوش.


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مهرجانات شعبي عمر كمال حفل الاستاد حسن شاكوش امريكا الإمارات

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