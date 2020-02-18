دوري أبطال أوروبا| موعد مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

حقق الفريق الكروي الأول بنادي بروسيا دورتموند الألماني فوزا غاليا على ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.









بروسيا دورتموند يهزم باريس سان جيرمان 2_1

تقدم أصحاب الأرض فريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 69 عم طريق نجم اللقاء الأول هالاند وعاد الضيوف فريق باريس سان جيرمان في الشوط الثاني من عمر مواجهة ملعب "واندا ميتروبوليتانو" عن طريق النجم البرازيلي نيمار الذي سجل في الدقيقة 75 ،قبل أن يعود أصحاب الأرض بالتقدم سريعا عن طريق هالاند الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 ، لتنتهي قمة الدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز الألمان في انتظار حسم بطاقة دور الثمانية في لقاء الإياب على ملعب "بارك دي برينس" بفرنسا.









موعد مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

ومن المقرر أن تُقام مباراة إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني في تمام العاشرة من مساء الأربعاء الموافق 11_3 على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي.



