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تقييم سيئ لصلاح ولاعبي ليفربول أمام أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:54 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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نشرت شبكة هوسكود العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقييم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ولاعبي نادي ليفربول الإنجليزي أمام نادي اتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وحصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي علي تقييم 5.9 من 10 وهو أقل تقييم بين لاعبي ليفربول و أتلتيكو مدريد الإسباني بينما حصل ثنائي هجوم ليفربول روبيرتو فيرمينو و أوريجي علي تقييم 6.5 وحصل المدافع الدولي الإنجليزي جو جوميز علي أعلي تقييم بين لاعبي نادي ليفربول 7.0.

يذكر أن  ليفربول خسر خارج ارضه أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين  ليفربول أمام نظيره أتلتيكو مدريد الأسبوع بعد القادم على ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول صلاح أتلتيكو مدريد

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