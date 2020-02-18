بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد.. موعد مباراة ليفربول القادمة

انتهت مباراة أتليتكو مدريد الإسبانى وليفربول الإنجليزي والتى أقيمت اليوم على ملعب واندا ميترو بوليتانو بفوز الروخي بلانكوس بهدف دون رد، ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.









ويستعد ليفربول لإغلاق صفحة دوري أبطال أوروبا، من أجل مواجهة فريق ويست هام يوم الاثنين المقبل الموافق 24 فبراير على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.









موعد مباراة ليفربول القادمة أمام ويست هام بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ويست هام ضيف على ليفربول ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الاثنين المقبل على ملعب أنفيلد فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.









القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة أمام ويست هام بالدوري الإنجليزي

يلتقي كل من ليفربول وويست هام بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الاثنين القادم، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.









ويكتل الريدز صدارة البريميرليج برصيد 76 نقطة وإقترب من حسم لقب البريميرليج، بينما ويست هام فى المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.



