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الأمم المتحدة تحث الأطراف في سوريا على وقف العنف

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:53 م
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ترجمة - منة الشريف
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حثت الأمم المتحدة جميع الأطراف في سوريا على إنهاء الأعمال القتالية في محافظة إدلب الشمالية الغربية والبلاد ككل على الفور، وفقًا لما ذكرة موقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

وفي حديث لصحيفة ديلي صباح التركية اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة الإقليمي عن الأزمة السورية ديفيد سوانسون، أن العالم بحاجة إلى الاستيقاظ والقيام بشيء لوقف المعاناة الرهيبة لهؤلاء الناس، وما زلنا ندعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية ونحث جميع الأطراف، والأطراف ذات النفوذ عليها، على ضمان حماية أكثر من 3 ملايين مدني في إدلب والمناطق المحيطة بها، تمشيًا مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن نصف سكان المحافظة البالغ عددهم 3 ملايين نسمة قد نزحوا بالفعل في حملة النظام السوري للاستيلاء عليها، حيث كان آخر إحصاء للأمم المتحدة للمدنيين النازحين يبلغ 900000 شخص منذ بداية ديسمبر، مما يجعلها أكبر عدد من النازحين في مكان واحد خلال فترة زمنية قصيرة من هذا القبيل.

وعندما سئل كيف تنظر الأمم المتحدة إلى احتمالات أين يمكن أن ينتهي الصراع، قال سوانسون: "لا يزال الوضع على الأرض سائلًا ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث".

ومع ذلك، صرح أن منظمته تتوقع زيادة عدد الضحايا المدنيين في إدلب بسبب تصاعد حدة الاشتباكات بين جميع الأطراف.

وقال، إن التقارير اليومية عن الغارات الجوية والقصف أدت إلى معاناة لا مبرر لها لمئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال المشردين بعد أكثر من تسعة أشهر من العنف، وأدى العنف بالفعل إلى مقتل أكثر من 1700 مدني وعشرات الجرحى.

وإستمرت محافظة إدلب، التي تعد آخر معقل رئيسي للمعارضة في الحرب الأهلية، تسع سنوات في سوريا، كان من المفترض أن تكون في الأصل منطقة خالية من التصعيد أو آمنة حيث يمكن للمدنيين واللاجئين السوريين المشردين العيش بعيدًا عن آثار النزاع، كما جاء في الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر 2018.

ومع ذلك، فقد انتهك كل من النظام السوري وحليفته روسيا ذلك الاتفاق عندما شنوا حملة في أبريل من العام الماضي.

في الأشهر الأخيرة، حقق النظام مكاسب كبيرة، لا سيما بدعم من القوات البرية الروسية والقوات الإيرانية، مما مكنه من استعادة نحو نصف محافظة إدلب حتى الآن، بما في ذلك المدن والمدن الرئيسية والطريق السريع الاستراتيجي.

وقال سوانسون، إن تصاعد العنف تسبب في أزمة إنسانية يفتقر فيها سكان إدلب بشدة إلى الحماية والمأوى والغذاء والصرف الصحي والصحة والتعليم.

ومع نزوح قرابة مليون شخص الآن بسبب قصف إدلب، فقد أُجبروا على الفرار من ديارهم في المحافظة للانتقال شمالًا باتجاه الحدود التركية.

كما شكل النساء والأطفال أكثر من 80 في المائة من النازحين ويعيشون في العراء، مع إمتلاء مخيمات الإغاثة، لذا فقد أجبر المدنيون على الاستقرار تحت الأشجار وفي الحقول الثلجية، توفي ستة أطفال على الأقل بسبب البرد.

وأثارت هذه النزوح الجماعي للسوريين المشردين مخاوف من موجة جديدة من اللاجئين إلى تركيا ثم إلى أوروبا، وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن البلاد غير قادرة على تحمل عبء موجة أخرى تضاف إلى ثلاثة إلى أربعة ملايين لاجئ تستضيفهم بالفعل، وحذر من أنه إذا لم تساعد أوروبا في وضع إدلب، فسوف يجبر "لفتح البوابات".
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الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا الامم المتحدة الاطراف المتحاربة

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