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ليفربول يسقط بهدف أمام أتليتكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:53 م
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مباراة ليفربول اليوم
مباراة ليفربول اليوم
أحمد عصام
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نجح فريق أتليتكو مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ساؤول لاعب خط وسط اتليتكو مدريد هدف الفريق الوحيد في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول، وسيطر فريق ليفربول على أحداث المباراة ولعب أتليتكو على الهجمات المرتدة.

وخرج ساديو ماني في بداية الشوط الثاني من المباراة بعد حصوله على بطاقة صفراء في الشوط الأول، وفضل يورجن كلوب مدرب الفريق عدم المجازفة به من أجل عدم فقدانه في مباراة الإياب.

وتعرض هيندرسون قائد الريدز لإصابة قوية في الدقيقة 80 من الشوط الثاني وشارك بدلا منه جيمس ميلنر.

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