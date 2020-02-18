ثنائية هالاند تقود دورتموند لحسم موقعة الذهاب ضد باريس سان جيرمان

قاد المهاجم النرويجي الشاب إيرلنج براوت هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني فريقه لحسم موقعة الذهاب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي شهده ملعب سيجنال إيدونا بارك، لحساب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل هالاند هدفي فريقه في الدقيقتين 69 و77، بينما سجل البرازيلي نيمار هدف بريس سان جيرمان في الدقيقة 75.





شهد شوط المباراة الأول أفضلية نسبية من جانب فريق بوروسيا دورتموند، في ظل سيطرة عناصر الفريق على منطقة وسط الملعب بفضل الثنائي أكسيل فيستيل وإيمري تشان.





لم يتمكن نجوم باريس سان جيرمان من اللعب بأريحية كبيرة، حيث سددوا فقط تسديدتين طوال الشوط الأول، وهو المعدل الأسوأ للفريق منذ عام 2017 أمام برشلونة.





فشل لاعبو الجراد الأصفر في ترجمة الفرص القليلة التي أتيحت لم لأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





ربع ساعة مجنونة

كانت بداية الشوط الثانية نشطة نسبياً بالنسبة للشوط الأول، إلا أنها لم تشهد ترجمة أي فرص للفريقين لأهداف، حتى جائت الدقيقة 69 ليفتتح هالاند شريط الأهداف في الدقيقة 69 من تمريرة البرتغالي رافائيل جيريرو.





لم يهنأ لاعبو دورتموند بالهدف، حيث سجل نيمار التعادل في الدقيقة 75 بمعاونة زميله كيليان مبابي، قبل أن يسجل هالاند هدف الفوز بعد أقل من دقيقتين بمساعدة البديل جيوفاني رينا.





حاول لاعبو دورتموند تسجيل أهداف إضافية في آخر الدقائق دون جدوى، فيما لم تفلح تغييرات توماس توخيل في إحداث أي جديد، لتنتهي المباراة بفوز دورتموند بهدفين لهدف، وتبقى مباراة العودة مفتوحة لكل الإحتمالات.



