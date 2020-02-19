خاص… ننشر صور كباش التحرير والمسلة قبل تركيبها

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور الخاصة لتماثيل الكباش الأربعة القادمة من الأقصر، والمقرر وضعها في وسط ميدان التحرير، حول مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم توقيفها في وسط الميدان.



ويظهر في الصور الصور الكباش في مقرها المؤقت بالأرض الفضاء المجاورة للمتحف المصري بالتحرير، حيث يتم ترميمها وتوثيقها، استعدادًا لوضعهم حول المسلة بحيث كل تمثال سيواجه جهة من الجهات الأربع.



كما حصلت "الفجر" على صور خاصة للميدان والمسلة من أعلى نقطة، حيث تم الانتهاء من تركيب آخر جزء من المسلة، وجاري الانتهاء من مرحلة الترميم الدقيق لها، وتظهر الصور القواعد التي عليها سيتم وضع الكباش.



وكانت عملية نقل الكباش الأربعة من الكرنك بدأت صباح الأربعاء 9 يناير الماضي، ووضعت فوق أربع سيارات نقل ثقيل، وتم إحاطتها بمادة الفوم لحمايتها أثناء النقل والحركة، ووصلت مساء الخميس 21 يناير للقاهرة، بمقرها المؤقت بالأرض الفضاء المجاورة للمتحف المصري بالتحرير.



وأوضحت الوزارة في بيان سابق لها أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي تم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة، التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، كما أنها ليست من التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك، ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجوده خلف واجهة المعبد "الصرح الأول" على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.



وأعلنت الوزارة أنها تعكف حاليًا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ عليها، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

