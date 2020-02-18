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"الجوازات" السعودية تعلن تعديلات جديدة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:39 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، ترقية التعديلات على نظام الجواز السعودي.


 وتضمنت التعديلات، حذف شرط وجود الهوية الوطنية للابناء الراغبين في إصدار جواز السفر، لمن يبلغ من العمر 15 عام، كما جرى التعديل على اجراء تصاريح السفر بإلغاء إمكانية إصدار تصريح سفر للأنثى التي يبلغ عمرها أكبر من 21 عام ، وأيضا المتزوجة التي بلغ عمرها 18 عام.


كما جرى التعديل على إظهار حالة الموافقة للأم والأب عند إصدار أو تجديد الجواز أو إلغاء الجواز السعودي ، كذلك عند إصدار أو تعديل تصريح السفر للأولاد ممن تبلغ أعمارهم أقل من 18 عام.


لن مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العميد خالد الصيخان، اطلاق المديرية مفاجأة خلال الشهر المقبل تمس المواطن السعودي.

وأضاف "الصيحان"، لقناة "الإخبارية"، أن الخدمة الجديدة ستتيح للمواطن إصدار وثيقة خاصة له عن طريق منصة "أبشر".

وأشار إلى أن الجوازات أطلقت 39 خدمة للمواطنين والمقيمين، وأن هناك خدمات جديدة عبر المنصة ستفاجئ الجمهور خلال الفترة المقبلة.

وأكد "الصيخان" أن الخدمات الجديدة تلبِّي طموح المواطنين بإنهاء جميع إجراءاتهم، من خلال التطبيق وموقع الوزارة.

وبيَّن أن الخدمة الجديدة لا تحتاج إلى مراجعة مقر وفروع الجوازات، لافتًا إلى أن الجوازات لديها خطة عمل واضحة وثابتة تسير بموجبها.


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