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بعد رصد حالة "فيروس كورونا".. ماذا حدث في المول الشهير؟

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:44 ص
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال مراد نصري، مسئول التسويق والعلاقات العامة بأحد المولات الشهيرة، والذي كان يعمل به الحالة الحاملة لفيروس كورونا، إن نسبة الإقبال على زيارة المول انخفضت في أول أيام الضجة التي أثيرت حول المول بعد رصد حالة حاملة لفيروس كورونا، ولكنها سرعان ما عادت إلى معدلاتها الطبيعية.

وأشار "نصري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن ما أثار قلقه أن الضجة التي أثيرت بسبب شيء غير حقيقي، ومجرد شائعة، معقبا: "لو كان في حاجة كنا أول ناس قلقنا على أنفسنا".

وأضاف مسئول التسويق والعلاقات العامة بالـ"مول" الشهير، أن هم رفعوا من حجم العمالة المسئولة عن تنظيف وخدمة المول، معلقا: "النظافة بقت طول الوقت".
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