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العدل الإسرائيلية تكشف عن موعد بدأ محاكمة "نتنياهو"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:45 م
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رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
ترجمة - منة الشريف
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قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للفساد ستبدأ في 17 مارس اذار بعد اسبوعين من اجراء اسرائيل انتخاباتها الوطنية الثالثة في أقل من عام، وفقًا لما ذكرة موقع " ميديل إيست مونيتور".

ونفى نتنياهو (أول رئيس وزراء إسرائيلي متهم بارتكاب جريمة)، ارتكاب أي مخالفات في قضايا الفساد الثلاث ضده.

وبالإضافة إلى معركته القانونية، فإن نتنياهو، الذي يرأس حزب الليكود اليميني، يقاتل من أجل حياته السياسية في انتخابات 2 مارس، بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل وسبتمبر.

وفي بيان، قالت الوزارة: إن "نتنياهو، الذي تولى السلطة منذ العقد الماضي وزعيم إسرائيل الأطول خدمة، سيُطلب منه حضور محكمة القدس المقدّسة للدورة الأولى لسماع لائحة اتهام ضده، سوف تستمع لجنة من ثلاثة قضاة إلى القضية".

كما نفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد، وشملت التهم التي تم رفعها رسميًا إلى المحكمة قبل ثلاثة أسابيع الرشوة وانتهاك الثقة والاحتيال.

كما أن نتنياهو متهم بقبول غير مشروط للهدايا بقيمة 260000 دولار، والتي قال ممثلو الادعاء، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا أدين بالرشوة ولمدة ثلاث سنوات كحد أقصى بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو رئيس الوزراء الفساد اسرائيل

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