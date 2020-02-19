أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2020.. وقفزة بسعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
793 إلى 795
|
عيار 22
|
727 إلى 729
|
عيار 21
|
694 إلى 696
|
عيار 18
|
595 إلى 597
|
عيار 14
|
463 إلى 464
|
عيار 12
|
397 إلى 398
|
الاونصة
|
24.667 إلى 24.738
|
الجنيه الذهب
|
5,552 إلى 5,568
|
الكيلو
|
793.143 إلى 795.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
795.5 جنيه
|
51.56 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
629.25جنيه
|
47.27 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
696جنيه
|
45.12 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
596.5جنيه
|
38.67 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
464جنيه
|
30.08 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
397.75جنيه
|
25.78 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
298.25جنيه
|
19.34 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,790 جنيه
|
1,604 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,568 جنيه
|
350.95 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
795,500 جنيه
|
51,563 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
18 فبراير
|
795.5
|
696
|
596.5
|
464
|
397.75
|
17 فبراير
|
785.25
|
687
|
588.75
|
458
|
392.5
|
16 فبراير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394.25
|
15 فبراير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394.25
|
14 فبراير
|
787.5
|
689
|
590.5
|
499
|
393.25
|
13 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
12 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
11 فبراير
|
782.75
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
10 فبراير
|
787.5
|
689
|
590.5
|
459.25
|
393.75
|
9 فبراير
|
786.25
|
688
|
688
|
458.75
|
393.25
|
8 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
7 فبراير
|
782
|
685
|
782
|
455.25
|
390
|
6 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
5 فبراير
|
790.55
|
691.75
|
592.92
|
461.16
|
395
|
4 فبراير
|
782.25
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
3 فبراير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25