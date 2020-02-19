أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2020.. وقفزة بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 9 جنيهات بدعم من صعود سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية مع تزايد المخاوف من فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 795.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 696 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 596.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,568 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 18 سعر 596.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 696 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 795.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,568 جنيه.

أسعار الذهب الأن

أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في 7 سنوات بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من فيروس كورونا وتراجع أسواق المال، وأكدت شركة "آبل" بأنها من غير المرجح أن تحقق الشركة مستهدف المبيعات الخاص بها خلال أول 3 أشهر من العام الحالي.





وتأتي مكاسب الذهب على الرغم من ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوى في 5 أشهر مع تراجع اليورو وبعد بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في نيويورك بأكثر من التوقعات.









وقفز سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 1603.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ مارس 2013.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 1601.14 دولار للأوقية.



