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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2020.. وقفزة بسعر المعدن الأصفر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 9 جنيهات بدعم من صعود سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية مع تزايد المخاوف من فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 795.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر696 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  596.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,568 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 596.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 696 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 795.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,568  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

793 إلى 795

عيار 22 

727 إلى 729

عيار 21

694 إلى 696

عيار 18

595 إلى 597

عيار 14

463 إلى 464

عيار 12

397 إلى 398

الاونصة

24.667 إلى 24.738

الجنيه الذهب

5,552 إلى 5,568

الكيلو

793.143 إلى 795.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 795.5 جنيه       

 51.56 $

سعر الذهب عيار 22

 629.25جنيه

 47.27 $

اسعار الذهب عيار 21

696جنيه

45.12 $

اسعار الذهب عيار 18

 596.5جنيه

38.67 $

سعر الذهب عيار 14

464جنيه

30.08 $

سعر الذهب عيار 12

397.75جنيه

25.78 $

سعر الذهب عيار 9

298.25جنيه

19.34 $

اسعار أوقية الذهب

24,790 جنيه

1,604 $

اسعار جنيه الذهب

5,568 جنيه

350.95 $

اسعار كيلو الذهب

795,500 جنيه

51,563 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

18 فبراير

 795.5

 696

 596.5

 464

 397.75

17 فبراير

785.25

687

588.75

458

392.5

16 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

15 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

14 فبراير

787.5

689

590.5

499

393.25

13 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25


أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في 7 سنوات بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من فيروس كورونا وتراجع أسواق المال، وأكدت شركة "آبل" بأنها من غير المرجح أن تحقق الشركة مستهدف المبيعات الخاص بها خلال أول 3 أشهر من العام الحالي.

وتأتي مكاسب الذهب على الرغم من ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوى في 5 أشهر مع تراجع اليورو وبعد بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في نيويورك بأكثر من التوقعات.


وقفز سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 1603.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ مارس 2013.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 1601.14 دولار للأوقية.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوي 99.385.




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