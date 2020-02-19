بالأرقام.. انخفاض معدلات المواليد في كفر الشيخ

سبة الأمية بين الإناث من 37.3 % إلى 35.6 %، كذك انخفاض نسبة الأمية بين الذكور من 26.1% إلى 25%، وانخفاض معدل الزيادة الطبيعية بين 18.9% إلى 17.1%، مؤكدًا أن هذا يُعد انجازًا كبيرًا في المحافظة.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، في تقرير عن اجتماعات اللجان السكانية على مستوى مراكز ومدن المحافظة عام 2019 وتوصياتها، وتضمن نسب إنجاز المراكز، وهي: كفر الشيخ 75%، دسوق 100%، مطوبس 75%، سيدي غازي 75%، فوه 50%، بيلا 100%، بلطيم 75%، سيدي سالم 50%، الحامول 75%، الرياض 75%، وقلين 75%.



ولفت "نور الدين"، إلى أنه تم التركيز على تنفيذ 33 لجنة سكانية، بنسبة إنجاز 75% من إجمالي 44 مخططًا وهي نسبة جيدة، وتم صياغة الخطط التنفيذية الربع سنوية للجهات على مستوي المراكز والمدن ومتابعة تنفيذها بالتنسيق بين الجهات.



وأوضح أنه تم تكثيف الأنشطة السكانية والقوافل السكانية للمناطق ذات المؤشرات السكانية الضعيفة بالتنسيق بين الجهات، وإشراك مكلفات الخدمة العامة في برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي وهيئة محو الأمية، والتركيز علي مناهضة ظاهرة الزواج والإنجاب المبكر وزواج القاصرات والهجرة الغير الشرعية مع التركيز علي المدارس الثانوية الفنية، وعرض المؤشرات السكانية للمراكز مع التركيز علي تحسين المؤشرات الضعيفة من خلال صياغة أنشطة سكانية تخدم تحسين هذه المؤشرات.



وكلف محافظ كفر الشيخ، بصيانة شاشة التعداد السكاني، لافتًا إلى أن الغرض من اللوحة إعلان العدد الرسمى للسكان لأبناء المحافظة.



جاء ذلك خلال، مناقشة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهم موضوعات وقرارات وإنجازات المجلس القومى للسكان بالمحافظة، خلال العام الماضى 2019م مقارنةً بعام 2018م، ومتابعة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، واجتماعات اللجان السكانية خلال عام 2019م، ومعوقات العمل السكاني ومقترحات لحلها، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب محمد الوكيل، مقرر المجلس القومي للسكان بكفرالشيخ، والدكتورة هدي الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،إن هناك انخفاضًا في معدل المواليد بالمحافظة خلال العام 2019، مقارنة بعام 2018، من 23.9 إلى 22.1 مولود كما انخفض معدل البطالة من 8.4 % الى 5.2 %، بالإضافة لانخفاض ن