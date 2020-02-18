Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس الفرنسي يفرض قيودًا على إيفاد دول أجنبية أئمة للبلاد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:55 م
Advertisements
الرئيس الفرنسي - ماكرون
الرئيس الفرنسي - ماكرون
وكالات
Advertisements

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "سيفرض قيودًا على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى فرنسا، وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بخطر الشقاق".

وكان ماكرون يتحاشى من قبل الدخول في قضايا متعلقة بالجالية المسلمة في فرنسا، وكان تركيزه ينصب على الإصلاحات الاقتصادية.

وقال ماكرون: إنه "سينهي بالتدريج نظامًا ترسل بموجبه الجزائر والمغرب وتركيا أئمة إلى فرنسا، للوعظ في مساجدها".

وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة مولوز بشرق فرنسا: أن "إنهاء هذا النظام في غاية الأهمية؛ لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية"، موضحاً أن "هذه الدول توفد 300 إمام إلى فرنسا سنويًا، وإن عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد".

وتابع: أن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام في فرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارا متشددة.

وأبرمت فرنسا اتفاقات مع تسع دول، منها الجزائر والمغرب وتونس وتركيا، تتيح لحكومات تلك الدول إيفاد معلمين إلى المدارس الفرنسية لتدريس اللغات للطلاب القادمين من هذه البلدان.

وقال ماكرون إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا، مضيفاً "لن أسمح لأي دولة مهما كانت بأن تغذي الشقاق، ولا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقا على تراب فرنسي، هذا لا يمكن أن يحدث".

وتعرضت فرنسا لهجمات كبرى من قبل متشددين في السنوات الأخيرة، وأسفرت تفجيرات منسقة وعمليات إطلاق النار في نوفمبر عام 2015 في مسرح باتاكلان ومواقع أخرى بأنحاء باريس عن مقتل 130 شخصًا، في أدمى الهجمات التي شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرنسا الرئيس الفرنسي

أخبار تهمك

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 3 ساعات

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ ساعتين

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 4 ساعات

رابط yalla-shoot مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد - دوري أبطال أوروبا هدف محمدصلاح

منذ ساعتين و 10 دقيقة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

منذ حوالي 4 ساعات

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت الهدف الأول liverpool

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الشوط الأول Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر ليفربول محمد صلاح الهدف الأول Match Salah

منذ حوالي 3 ساعات

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 3 ساعات

yalla-shoot يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت liverpool قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجاناً اليوم في دوري أبطال أوروبا Round of 16

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر Mohamed salah كورة لايف رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع kooora goal هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نابليون ناصحًا حفيده.. هذا ما يفعله ماكرون في القاهرة!

وزير الأوقاف: فداء الوطن بالنفس واجب شرعي

مختار جمعة: لن يدخل أكاديمية الأوقاف إلا صاحب العقل المستنير

"الأوقاف": لا تصح أي عبادة في الإسلام دون الطهارة

"الإخوان يواجهون خطر الانقراض".. تحركات دولية لتصنيفها كإرهابية.. وخبراء: ورقة ضغط على تركيا وقطر

كاتب فرنسي يكشف دعم قطر للإخوان في أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت الهدف الأول liverpool

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر Mohamed salah كورة لايف رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع kooora goal هدف محمد صلاح الآن

09:53 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

09:00 م

يلا شوت liverpool قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجاناً اليوم في دوري أبطال أوروبا Round of 16

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status