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تعرف على حقيقة وجود جزء ثالث لمسلسل "الأب الروحي"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:58 م
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الأب الروحي
الأب الروحي
فايقة محمد
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يحرص الفنان باهر النويهي، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور من حياته اليومية والفنية حيث أعلن عن وجود جزء ثالث من مسلسل "الأب الروحي". 

فنشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 

وعلق قائلاً: "في جزء ثالث من الأب الروحي، حتي لو في مين هيكمل ومين هيموت ولكنه لم يعلن عن موعد عرضه". 

لاق الصورة إعجاب الكثير ونالت العديد من التعليقات.

مسلسل "الأب الروحي 2"، من بطولة سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، مريهان حسين، مي سليم، هادي الجيار، حسن حسني، جمال عبدالناصر، عزت أبو عوف، عبير صبري، راندا البحيري، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، سيمون، محمد رياض، محمود الجندي، محمد نجاتي، وفاء سالم، محمود حجازي".


كما يشارك في المسلسل كل من: "هند عبدالحليم، إيمان سلامة، لطفي لبيب، محمد مهران، محمد عز، أسماء جلال، محمود فارس، عايدة رياض، كارولين عزمي، أحمد جمال سعيد، الشحات مبروك، مهند حسني، سارة الشامي، باهر النويهي، عمر زكريا، إسلام شوقي، شريف البردويلي، غنوة محمد علي سليمان، غفران محمد، منى فاروق، عابد عناني، تأليف هاني سرحان، إنتاج فنون مصر، إخراج تامر حمزة".
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