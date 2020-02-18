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"الغرفة التجارية": نسعى لإنشاء أكبر مول تجاري للملابس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:36 م
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غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية
داليا الحسين
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قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قرارات البنك المركزي بحل مشكل المصانع المتعثرة منذ 2011 ساعدت القطاع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك جهود متواصلة من أجل توفير احتياجات السوق المحلي من الملابس.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء أنه يتم حاليا إنشاء أكبر مول تجاري لبيع الملابس في مصر بمنطقة التجمع الخامس، مشيرًا إلى أن المول سيبيع منتجات 380 مصنعا من الملابس.

وتابع: "المول في مرحلة التشطيب، وداعم المشروع الغرفة التجارية بالقاهرة"، لافتًا إلى أن المول سيكون وجهة للصناعة المحلية، معلقًا: "عايزين نقول بكل فخر صنع في مصر".
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الكلمات المفتاحية

غرفة القاهرة التجارية التجمع الخامس اكبر مول ملابس

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