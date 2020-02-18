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عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح بعد استبداله أمام أتلتيكو مدريد (فيديو)
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:32 م
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ظهرت ملامح الحزن على ملامح المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال استبداله من مباراة أتلتيكو مدريد في لقاء واندا ميتروبوليتانو بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وغادر محمد صلاح في الدقيقة 72 من الشوط الثاني بقرار من المدرب يورجن كلوب والذي قرر مشاركة تشامبرلين أملا في العودة بالنتيجة.
ولقطت عدسات الكاميرات محمد صلاح لحظة خروجه من الملعب وهو في وضعية حزينة بعد خروجه من الملعب وفريقه خسران بهدف نظيف.
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