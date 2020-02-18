شارموفرز بعد غياب يحيي حفلين في ساقية الصاوى

يستعد الفريق الغنائي الشهير شارموفرز، لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي، وذلك في إطار إحتفالات الساقية بمرو 17 عامًا على تأسيسها.



يٌقام حفل شارموفرز، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و25 فبراير الجاري، وذلك بعد غياب عن إقامة حفلات في ساقية الصاوي.



ومن المقرر أن يُقدم فريق شارموفرز خلال حفله مجموعة من أغانيه الشهيرة "هيبتا، وايزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى".



كما يقدم خلال الحفل أغنيات ألبومهم الأخير "انفصام" والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.



ومن الجدير بالذكر أن فريق شارموفرز حصل على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من جميع أنحاء العالم.