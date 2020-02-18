تصاعد التوترات في سوريا.. مع تراجع الليرة التركية مقابل الدولار









أفادت تقارير رويترز، بأن الليرة التركية قد تراجعت مقابل الدولار اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في التداولات المنتظمة منذ شهر مايو الماضي؛ حيث لوح في الأفق قرار سياسة البنك المركزي ويخشى المستثمرون من التوترات في إدلب في سوريا؛ حيث تستنزف أنقرة جيشها، وفقًا لما ذكرة موقع "ميديل إيست مونيتور" البريطانية.وأظهر مسح أجرته "رويترز"، أن البنك المركزي التركي الذي خفض سعر الفائدة بمقدار 1,275 نقطة أساس منذ يوليو؛ حيث أنة من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 10.75٪ يوم الأربعاء القادم.وقال المستثمرون: إن التسهيل النقدي المفرط قد يجعل العملة في وضع ضعيف بالنظر إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة.وبعض المستثمرين يشعرون بالقلق أيضًا من احتمال نشوب المزيد من الصراع في إدلب شمال غرب سوريا؛ حيث أرسلت تركيا الآلاف من القوات والمركبات العسكرية هناك وحددت مهلة نهاية الشهر للقوات الحكومية السورية للانسحاب من مراكز المراقبة التركية التي أحاطت بها في التطورات الأخيرة.وضعفت الليرة التركية نحو 2٪ حتى الآن هذا العام مقابل الدولار، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 36٪ خلال العامين الماضيين والتي بدأت خلال أزمة العملة في عام 2018.كما انخفض مؤشر سهم "BIST 100" الرئيسي بنسبة 0.9٪، مع تراجع المؤشر المصرفي أكثر من 1٪، حيث تراجعت الأسهم الأوروبية أيضًا؛ حيث أكد تحذير من عائدات شركة "أبل" تأثير تفشي فيروس كورونا على سلاسل التوريد العالمية.