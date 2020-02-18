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البورصة الأمريكية تنهي تعاملات اليوم على تراجع

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:26 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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أنهت البورصة الأمريكية أول تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء، على تراجع بعد تحذيرات شركة آبل من عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة سابقاً عن الربع المنتهي في مارس المقبل، بسبب قلة المعروض العالمي وتضرر الطلب على منتجاتها في الصين بسبب فيروس كورونا.


وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفاع النشاط الصناعي في نيويورك خلال الشهر الجاري بأكثر من توقعات المحللين.

وكانت بورصتا نيويورك وناسداك في عطلة رسمية أمس الإثنين احتفالاً بيوم الرؤساء.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 29232 نقطة .

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 3369.3 نقطة.

واستقر مؤشر "ناسداك" عند مستوى قياسي ليسجل 9732 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوى99.445.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شركة ابل البورصة الأمريكية ارباح ابل

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