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عاجل| موقف رمضان صبحي من المشاركة في نهائي السوبر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:26 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك مساء بعد غد الخميس بالإمارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال المصدر بأن فرصة رمضان صبحي من اللحاق بالمباراة صعبة للغاية واللاعب سيكون خارج المباراة بنسبة كبيرة.

المصدر تابع بأن رمضان ليس جاهزًا بشكل كامل، ومسألة مشاركته من عدمها ستعود للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

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الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي السوبر المصرى الأهلي والزمالك الإمارات

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