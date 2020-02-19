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"محافظة المنوفية": فصل طلاب واقعة الراقصة غير كافٍ (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:51 ص
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جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
كساب أحمد
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علق معتز حجازي، المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، على مشاهدة طلاب في مدرسة بالمنوفية كليب لراقصة، قائلًا: "المحافظة قررت استبعاد مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات بالواقعة، ولم يتم إقالته"، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة أثبتت من خلال مشرف الدور بالمدرسة حينما حدثت، وبعدما أبلغ مدير المدرسة، قام بفصل الطلاب 3 أيام، وهذا أعلى عقوبة وفقًا للائحة.

وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الثلاثاء، أن الإدارة التعليمية عندما علمت قامت برفع العقوبة لـ15 يومًا، وعندما علم المحافظ أحال الواقعة إلى التحقيق العاجل، واستبعاد مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات، وقامت النيابة العامة اليوم بالانتقال إلى المدرسة لتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية في الواقعة.

ولفت إلى أن مشاهدة الطلاب لكليب راقصة في المدرسة خطأ فادحًا، وعقوبة الطلاب بالفصل غير كافية، لذلك سيتم توجيه الأخصائيين بالمدرسة للعمل على تعديل السلوك قدر المستطاع.
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