Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمر خيرت يطل على جمهور ساقية الصاوي احتفالًا بمرور17 عامًا على تأسيسها

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:45 م
Advertisements
عمر خيرت
عمر خيرت
ريهام كمال
Advertisements
فى إطار إحتفالات ساقية عبد المنعم الصاوي، بمرور سبعة عشر عامًا على تأسيسها تستعد لإستقبال الموسيقار عمر خيرت.

يٌقام حفل الموسيقار عمر خيرت، يوم الخميس 20 من فبراير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يُقدم عمر خيرت، خلال حفله في ساقية الصاوي، باقة من مؤلفاته الموسيقية على مدار مشواره الفني.

ومن المؤلفات الموسيقية التي يٌدمها عمر خيرت خلال الحفل ضمير أبلة حكمت، غوايش، اللقاء الثاني، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، فيها حاجة حلوة.

ومن الجدير بالذكر أن الموسيقار عمر خيرت، من أشرة مثقفة محبة للفنون الموسيقار أبو بكر خيرت، المهندس المعمارى الأشهر.ومؤسس الكونسرفتوار المصرى وقد أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة

وأكمل عمر خيرت، أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة فى إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ ساعتين

يلا شوت liverpool قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجاناً اليوم في دوري أبطال أوروبا Round of 16

منذ ساعتين

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 3 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ ساعتين و 37 دقيقة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر Mohamed salah كورة لايف رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع kooora goal هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الأول Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر ليفربول محمد صلاح الهدف الأول Match Salah

منذ حوالي 3 ساعات

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 3 ساعات

رابط yalla-shoot مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد - دوري أبطال أوروبا هدف محمدصلاح

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 4 ساعات

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ ساعتين و 40 دقيقة

yalla-shoot يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول الآن| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت الهدف الأول liverpool

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمر خيرت يزلزل محكي القلعة بأعمالة الفريدة في الحفل الختامي (صور)

تعرف على موعد حفل عمر خيرت المرتقب بالأوبرا

تعرف على موعد حفل عمر خيرت المرتقب بالأوبرا

حفل عمرو خيرت يرفع لافتة كامل العدد قبل انطلاقه بساعات

عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)

عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت الهدف الأول liverpool

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر Mohamed salah كورة لايف رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع kooora goal هدف محمد صلاح الآن

09:53 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

09:00 م

يلا شوت liverpool قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجاناً اليوم في دوري أبطال أوروبا Round of 16

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status