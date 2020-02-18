عمر خيرت يطل على جمهور ساقية الصاوي احتفالًا بمرور17 عامًا على تأسيسها

فى إطار إحتفالات ساقية عبد المنعم الصاوي، بمرور سبعة عشر عامًا على تأسيسها تستعد لإستقبال الموسيقار عمر خيرت.



يٌقام حفل الموسيقار عمر خيرت، يوم الخميس 20 من فبراير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن يُقدم عمر خيرت، خلال حفله في ساقية الصاوي، باقة من مؤلفاته الموسيقية على مدار مشواره الفني.



ومن المؤلفات الموسيقية التي يٌدمها عمر خيرت خلال الحفل ضمير أبلة حكمت، غوايش، اللقاء الثاني، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، فيها حاجة حلوة.



ومن الجدير بالذكر أن الموسيقار عمر خيرت، من أشرة مثقفة محبة للفنون الموسيقار أبو بكر خيرت، المهندس المعمارى الأشهر.ومؤسس الكونسرفتوار المصرى وقد أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة



وأكمل عمر خيرت، أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة فى إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

