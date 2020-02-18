الطالع الفلكي الأربِعَاء 19/2/2020..نَجْمِنَا المَحبُوب!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذَابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.





اليوم 11 أمشير قبطى ، 19 شُبَاط رُومى، 25 جُمَادَى ثَانِ ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -مَكُنْتِشْ أعرف إنّ تأسيرك كبيرعليهم للدّرَجَادِى.(سهير البابلى من مسرحيّة مدرسة المشاغبين-1973)

*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للحُوت - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج الدّلو لتدخل برج الحُوت فى السّادسة و57 دقيقة صباحاً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للحَمَلْ فى الخامسة و50 دقيقة فجر 20 مارس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الحُوت.(تنتقل للحَمَلْ فى 20 مارس)

(عطارد) ----- فى الحُوت.(ينتقل للحَمَلْ فى 11 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الحَمَلْ. (تنتقل للثّور فى 5 مارس)

(القمر) ------ فى الجدى.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 30 مارس)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





الأسفار للبحث عن لقمة عيشك فى بقعة أكثرعشباً، البحث عن زوجة ترضى بظروفك الصعبة ،إرتفاع الحَدَسْ،الميل للكتمان لإبعاد عيون المُنافسين ، بدايتك فى وظيفة جديدة فى مكان جديد مع حبيبة جديدة مُعَضّد بطاقة الحوت برج الأسفار ، لست مُضطراً لمُغادرة وطنك أو قارّتك بأكملها لتستفيد بطاقة الحوت ، إنتقالك من ضَاحِيَة سكنيّة لأخرى، من الأقصر للإسكندريّة وأنت لاتزال فى نفس المُحيط هى نفسها طاقة برج الحوت.





الحوت هو آخربرج فى حزام الأبراج وبنهايته تنتهى أشهرالبرد ليُعلن بنهايته نهاية الشتاء ومولد الرّبيع وسَرَيَان الحياة من جديد فى أوصال الطبيعة، هذا وقت مُناسب لتُنهى كافّة أعمالك التى بدأتها خلال الفترة الفائتة وتُكمل مابدأته حتى نهايته ، أو تتخلّص من علاقات أو عادات مُزعجة لتُعلن عن نفسك شخصاً جديداً مُستعدّاً للولادة بولادة بُرج الحَمَلْ ومُوسم الرّبيع الذى لايفصلنا عنه إلا 30 يوماً ، بمَشِيئة الله تَعَالى.









*اليوم 19 فبراير يوافق

ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمُود ياسين حَفِظَهُ الله فكل عام وهو بألف خير، هذه هى الأسماء المُساوية لإسم محمود فؤاد محمود ياسين والتى لاتعبر عن صفات تتواجد فى نجمنا المحبوب بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليات رياضيّة حسابيّة لا أكثر.





(الحب يصنع المعجزات)،(دوق وندسور)،(قصّة مدينتين)،(الصغيرالذى أصبح ملكاً)،(شبيه الملك جيمس)،(البَمْبَه لون الحُب)،(عصبى جداً)،(قطب مغناطيس قوى)،(مغناطيس لصنع المعجزات)،(دوّامَة من الطاقة الورديّة والذّهبيّة)، (المتزلّج الفضّى/فيلم الأربعة الرائعون)،(يجذب الدموع من عيونهم)،(شعر ذهبى محمرّطويل)،(الوحدة خيرٌمن جليس السّوء)،(الأضواء الحَيّة)،(عالم الروحانيّات) ،(حلال المشاكل)،(أضواء جميلة)،(فمه بينقّط عسل/حلو-معسُول الكلام).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الثور: يوم مناسب للتخطيط لحفل زفاف قريبك أو صديقك وسداد الفواتير المطلوبة هنا وهناك ، أو مساعدة مُحتاج على سداد تكاليف العلاج.





برج الجوزاء: تشعربالحياة ترجع لمسارها الطبيعى ،عودتك لمركز وظيفى أو علاقة كنت تتمنّاها، لاتجعل الفرحة تلهيك عن فحص أية أوراق تقوم بتوقيعها.





برج السّرطان: الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة مفيدة إن رغبت فى إسترجاع لياقتك.





برج الأسد: إحترس أن تتورّط فى سلع جوفاء باهظة أوقروض إئتمانيّة أو مشتروات بالأقساط لست فى حاجة لها، وفّر قرشك الأبيض.





برج العذراء : فحص التوافه من إختصاصك وهذا مفيد إن واتتك الفرصة لعقد تجارى أو حتى فرصة زواج أو شراكة تجاريّة ، درهم وقاية.





برج الميزان: قد يقوم أحد كبار شيوخ العائلة بتصفية مشاكل عائلية وعليك أن تكون محضر خير لإنهاء المشكلة تماماً ، لاتجادل حتى إن لم تكن أنت المُخطئ.





برج العقرب: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك حتى تنتهى من كافة واجباتك ، لاتركن للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج القوس: قد يحدث أن يُخطئ أقرب المقربين من الأصدقاء والأقارب لأنهم بشر ، إن كان بدون قصد فتجنّب الطريق المُؤذى، وإن كان بقصد فتجنّبه بلطف.





برج الجدي: التأفؤف والإمتعاض والشكوى باستمرار لكل شخص تقابله سوف ينفر الناس منك ويستجلب الطاقة السلبيّة، إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الدّلو: ضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مهذب وعبارات مُهذّبة ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الخشنة.



