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بحضور أبطاله.. داود عبدالسيد وخيري بشارة في العرض الخاص لـ فيلم "صندوق الدنيا"
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:17 م
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يارا احمد تصوير عبدالحافظ حمدي
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انتهى منذ قليل العرض الخاص لـ فيلم "صندوق الدنيا"، بحضور أبطال العمل وعدد كبير من نجوم الفن بسينما جلاكسي مول العرب.
وحضر العرض كل من أبطاله العمل باسم سمرة، خالد الصاوي، رانيا يوسف وابنتها، عمرو القاضي، أحمد كمال، رابي عمرو سعد، جيهان خليل، مروة الأزلي والمخرج عماد البهات ومدير إدارة الإنتاج محمد عيد والخبيرة الإعلامية ومنظمة العرض الخاص رباب إبراهيم.
كما قدم مصمم العرائس محمد فوزي هو وفريق فرقة بتحريك العرائس مع نجوم الفن واحدثوا حاله من البهجة داخل العرض الخاص.
ومن الضيوف الفيلم الاستاذ المخرج داود عبدالسيد وحرمه والأستاذ المخرج خيري بشارة وأحمد صفوت ومحمد جمعة، حسني شتا، شريف العجمي، مي فاروق، حلمي عبدالباقي، ياسمين نيازي، ياسر القاضي صاحب استديو رسالة، تامر عادل، إنتاج شركة كيمت للانتاج السينمائي، ونائب مدير التوزيع روماني سعيد والاستاذ محمود الدفراوي مدير التوزيع شركة سينرجي.
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