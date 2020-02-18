بحضور أبطاله.. داود عبدالسيد وخيري بشارة في العرض الخاص لـ فيلم "صندوق الدنيا"

انتهى منذ قليل العرض الخاص لـ فيلم "صندوق الدنيا"، بحضور أبطال العمل وعدد كبير من نجوم الفن بسينما جلاكسي مول العرب.





وحضر العرض كل من أبطاله العمل باسم سمرة، خالد الصاوي، رانيا يوسف وابنتها، عمرو القاضي، أحمد كمال، رابي عمرو سعد، جيهان خليل، مروة الأزلي والمخرج عماد البهات ومدير إدارة الإنتاج محمد عيد والخبيرة الإعلامية ومنظمة العرض الخاص رباب إبراهيم.





كما قدم مصمم العرائس محمد فوزي هو وفريق فرقة بتحريك العرائس مع نجوم الفن واحدثوا حاله من البهجة داخل العرض الخاص.



