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الجزائر: كوت ديفوار تخرق لوائح مجلس الأمن بفتح قنصلية في العيون

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:15 م
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وزارة الخارجية الجزائرية
وزارة الخارجية الجزائرية
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنها "أخذت علمًا بإقدام حكومة دولة كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية في مدينة العيون بالصحراء الغربية".

وأضافت الخارجية الجزائرية: أن "مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد، وهو في ذات الوقت خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".

وتابعت: "ومهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الأفريقية، المؤسسة للأسف للاتحاد الأفريقي، لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره".

وبهذا يبلغ عدد القنصليات المنصبة في الصحراء الغربية، وتحديداً في المناطق المتنازع عليها ست قنصليات، وسط اعتراض واسع من طرف البوليساريو، فيما وصفت الجزائر في بيان سابق لوزارة الخارجية عمليات التنصيب "بالعمل الاستفزازي، الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء الغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة".

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الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن كوت ديفوار قنصلية العيون الجزائر

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