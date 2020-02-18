قطع المياه عن مدينة الصف 12 ساعة لتنفيذ أعمال صيانة

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها، عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال الصيانة الدورية الخاصة بـ (بيارة العكرة بمحطة مياه الصف) وذلك ضمن برنامج العمرات السنوية مما يضطرها إلى قطع خدمة مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ فى الـ 7 من مساء غدِ الأربعاء وحتى الـ 7 من صباح الخميس المقبل وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى مركز ومدينة الصف بالكامل.





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة ضخ الخدمة بصورتها الطبيعة فور الإنتهاء.



