"stc": شعارنا الجديد مسجل باسم المجموعة في السعودية وعدة دول

شددت مجموعة "stc" على أنها المالك لشعارها المسجل رسميًّا في السعودية، وعدة دول أخرى، وأوضحت في بيان لها أن إحدى الشركات قد تواصلت معها وزعمت وجود مخالفات في شعار stc، الجديد، الذي يعتبر جزءًا من سمتها الكليّة.





وأضاف بيان "stc"، أنه تبين بعد الأخذ والرد مع الشركة المذكورة أن ادعاءها لا يعدو كونه محاولة تحقيق مكاسب مالية بالمقارنة بين الشعارين، وهدفه الأساس الابتزاز ومحاولة الانتفاع الذي لن تقبله المجموعة ولن تتهاون في التعاطي معه.



