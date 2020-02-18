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"stc": شعارنا الجديد مسجل باسم المجموعة في السعودية وعدة دول

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:10 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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شددت مجموعة "stc" على أنها المالك لشعارها المسجل رسميًّا في السعودية، وعدة دول أخرى، وأوضحت في بيان لها أن إحدى الشركات قد تواصلت معها وزعمت وجود مخالفات في شعار stc، الجديد، الذي يعتبر جزءًا من سمتها الكليّة.

وأضاف بيان "stc"، أنه تبين بعد الأخذ والرد مع الشركة المذكورة أن ادعاءها لا يعدو كونه محاولة تحقيق مكاسب مالية بالمقارنة بين الشعارين، وهدفه الأساس الابتزاز ومحاولة الانتفاع الذي لن تقبله المجموعة ولن تتهاون في التعاطي معه.

أكدت مجموعة "stc" أن حفظ حقوق المجموعة ومساهميها هو الأساس، ولَن تتنازل المجموعة عن أي حق قانوني لها، وأنها واثقة من سلامة موقفها القانوني، كما أن تصميم الشعار الجديد حق أصيل تملكه ويكفله النظام وجزء لا يتجزأ من سمتها".

وأشارت "stc" إلى أن مشروع السمة الجديدة استغرق العمل عليه أكثر من 18 شهرًا قبل الإطلاق الرسمي في ديسمبر الماضي ومستمر، وأن السمة ليست مجرد شعار، بل كل ما يتعلق بالهوية البصرية والتجربة التي تخلق العلاقة الحسية وما سبق ذلك من تحضير وتطوير رقمي غير مسبوق لإثراء تجربة العميل.

ونبهت "stc" إلى أنها ستستمر في تركيز جل طاقتها ووقتها في خدمة عملائها وريادة التحول الرقمي في المملكة و المنطقة، ولن يعيق مسيرتها مثل هذه المحاولات التي تهدف لتشويه مكانتها المرموقة إقليميًّا وعالميًّا.

من جهة أخرى، أكدت شركة إنتربراند أكبر شركة عالمية في مجال الاستشارات المعنية بتطوير السمات التجارية، التي طورت الشعار والسمة التجارية لمجموعة "stc" أن السمة التجارية لـstc لا تنتهك حقوق أي ملكية فكرية لأي جهة.

وأشارت، في بيان صحفي، نشرته على موقعها الyلكتروني: «https://www.interbrand.com» أنها فخورة بإعادة تصميم شعار"stc" الذي يمثل أكبر علامة تجارية في المنطقة، فهو لا يُعدّ مجرد تغيير شكليّ بقدر كونه تغييرًا في الهويّة يهدف إلى تعزيز الريادة في الابتكار الرقمي.

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الكلمات المفتاحية

ديسمبر الماضي دول المستمر الشعار السعودية STC

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