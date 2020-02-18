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البلدية يصطدم بالمنصورة في موقعة مرتقبة بالقسم الثاني

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:14 م
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بوابة الفجر
حسام نور
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يلتقي بلدية المحلة علي أرضه ووسط جماهيره مع المنصورة في مبارة قمة مرتقبة، تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الاسبوع الخامس عشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري

يدخل بلدية المحلة اللقاء برصيد ١٩نقطة في المركز السابع بفارق عشر نقاط عن فاركو المتصدر.

وقد لعب البلدية ١٤مباراة حقق الفوز في ٥مباريات وهزم في ٥مباريات وتعادل في ٤ مباريات.

وأحرز لاعبو البلدية ١٦ هدف بينما دخل مرمي الفريق ١٧هدف.

ويحتل قائمة هدافي الفريق المدافع محمد عبد الله حكا برصيد ٤أهداف والمهاجم عمرو مصطفي برصيد ٤أهداف ايضا.

وقد تعاقد الفريق في يناير مع أربع صفقات وهم أكثم سميرصانع ألعاب الرجاء، محمود صلاح مهاجم طنطا، عبدالعزيز إبراهيم مهاجم مالية كفر الزيات، وعودة إبراهيم الجرايحي حارس المرمى من الإعارة لنادي بيلا.

ويقود الفريق رمضان السيد الذي تولي المهمة بعد إستقالة رضا عبد العال بعد الاسبوع الثاني عشر.

اما فريق المنصورة والذي يعيش فترة سعيدة مع النتائج الإيجابية التي يحققها بقيادة مديره الفني ياسر عبد الواحد.

حيث يدخل الفريق اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد ٢٣نقطة.

وأحرز لاعبوه ١٤هدف بينما دخل مرمي الفريق ١١هدف، وحقق الفريق الفوز في ٦مباريات، وتعادل في ٥مباريات، وهزم الفريق في ٣مباريات.

ويعتبر فريق المنصوره الفريق الوحيد الذي لم يتعاقد مع اي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويقود الفريق ياسر عبد الواحد المدير الفني والذي حقق طفرة كبيرة في نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

لقاءات الموسم الماضي شهدت تعادل الفريقين بدون أهداف في ملعب المنصورة. بينما حقق البلدية الفوز علي ملعبه بهدف نظيف لمحمد المالح.

وهذا الموسم تعادل أيضا الفريقين بهدف لكل فريق في الدور الاول علي ملعب المنصورة.

وأسفرت نتائج مباريات تلك الجولة عن فوز غزل المحلة على دكرنس بهدف نظيف، فوز دمنهور على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف،وتعادل الحمام وفاركو بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 30 نقطة
2- دمنهور 30 نقطة
3- غزل المحلة 28 نقطة
4- دكرنس 24 نقطة
5- المنصورة 23 نقطة
6- الرجاء 22 نقطة
7- البلدية 19 نقطة
8- أبو قير 17 نقطة
9- الحمام 17 نقطة
10- الأوليمبي 15 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
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