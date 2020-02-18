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5 لاعبين يرجحون كفة الزمالك ضد الأهلي في السوبر المصري

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:08 م
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الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الأهلي يوم الخميس القادم 20 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك الخميس القادم في السوبر المصري وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الأهلي ضد نظيره نادي الزمالك يوم الخميس القادم في بطولة كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

البحث عن السوبر الثاني في هذا الموسم
وتتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا في دولة الإمارات استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي النادي الأهلي في بطولة السوبر المصري.

ويبحث نادي الزمالك بالطبع عن الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي ليحصد السوبر الثاني له بعد أن حصد لقب السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضية على حساب نادي الترجي التونسي.

5 لاعبين يرجحون كفة الزمالك ضد الأهلي
وبالطبع يجب الاعتماد على الـ11 لاعب في تشكيل الزمالك ضد الأهلي في بطولة السوبر المصري ولكن يوجد 5 لاعبين يحتاج الفارس الأبيض إلى أن يكونوا في مستواهم الطبيعي ليرجحوا كفة الفريق ضد النادي الأحمر وهم:

1- محمد أبو جبل
حارس مرمى نادي الزمالك المتوقع أن يبدأ أساسي في هذه المباراة وتعلق عليه جماهير الفارس الأبيض آمال كبيرة أن يكون في مستواه المميز الذي يقدمه منذ فترة طويلة والذي سيرجح كفة الفريق بشكل كبير.

2- محمود علاء
مدافع الزمالك الذي حجز مكان في التشكيل الأساسي منذ فترة طويلة ومن المتوقع أن يبدأ المباراة وينتظر الجميع أن يكون في حالته البدنية والذهنية في مباراة الخميس والتي ستساعد الفريق بشكل كبير سواء في الدفاع أو حتى في تسجيل الأهداف كعادته.

3- فرجاني ساسي
لاعب وسط الفريق والذي يكون ثنائية رائعة مع طارق حامد ولكن تنتظر الجماهير عودته لمستواه من جديد ليؤثر مع الفريق في موقعة الأهلي نظرا لبعده عن مستواه بشكل كبير وملحوظ في الفترة الأخيرة.

4- أشرف بن شرقي
جناح الزمالك المتألق بشكل ملحوظ منذ فترة وإذا ظل على مستواه الذي يقدمه في مباراة الجمعة فبالطبع سيكون ورقة رابحه للنادي الأبيض أمام الأهلي.

5- مصطفى محمد
مهاجم الفارس الأبيض والذي ابتعد عن التهديف في أخر مباريات الفريق ولكنه يظل دائما ورقة رابحه للزمالك وعنصر هجومي مؤثر ولكن يجب أن يظهر بمستواه الطبيعي في مباراة الخميس ويحاول خطف هدف الفوز للقلعة البيضاء والعودة بالبطولة إلى ميت عقبة.

ولكن هل بالفعل سيكون هؤلاء الخمسة مع باقي لاعبي نادي الزمالك في هذه المباراة سيساهموا في ترجيح كفة الفارس الأبيض ضد الأهلي في السوبر المصري ويعودوا بالسوبر الثاني لجماهير ميت عقبة؟.
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مصطفي محمد محمد أبو جيل فرجاني ساسي السوبر المصرى الزمالك الأهلي الإمارات أشرف بن شرقي

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