Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الصناعة يشكر القيادة على الموافقة بتنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:01 م
Advertisements
وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف
الفجر السعودي
Advertisements

أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030، مشيرًا إلى أن البنك سيكون داعمًا للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه سيتم العمل على تحديد رأسمال البنك اللازم لتمكين بنك التصدير والاستيراد السعودي من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعتمد من صندوق التنمية الوطني.

يأتي هذا فيما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، وذلك بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الصناعة شكر رئيس الوزراء بنك التصدير والاستيراد القيادة

أخبار تهمك

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر Mohamed salah كورة لايف رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع kooora goal هدف محمد صلاح الآن

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla-shoot مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد - دوري أبطال أوروبا هدف محمدصلاح

منذ 38 دقيقة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

منذ ساعتين و 33 دقيقة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول الآن| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت الهدف الأول liverpool

منذ ساعة و 23 دقيقة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ ساعة و 9 دقيقة

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول يلا شوت HD

منذ 41 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ أقل من ساعتين

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ ساعة و 12 دقيقة

الشوط الأول Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر ليفربول محمد صلاح الهدف الأول Match Salah

منذ أقل من ساعتين

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ نصف ساعة

يلا شوت liverpool قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجاناً اليوم في دوري أبطال أوروبا Round of 16

منذ 34 دقيقة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة تنمية اليمامة: اليوم الوطني فرصة لاستشعار النعم التي تحظى بها بلادنا

تفاصيل الـ 9 قرارات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء

خادم الحرمين يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يصدر 9 قرارات

"الوزراء": اتفاقان في مجال استقدام العمالة من أوغندا

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة

اتفاقات سعودية جديدة في مجال استقدام العمالة من أوغندا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت الهدف الأول liverpool

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر Mohamed salah كورة لايف رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع kooora goal هدف محمد صلاح الآن

09:53 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

يلا شوت liverpool قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجاناً اليوم في دوري أبطال أوروبا Round of 16

10:59 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status