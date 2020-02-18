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مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:01 م
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مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر
مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول الإنجليزي، بدوري أبطال أوروبا، عبر كورة جول، Atlético Madrid & Liverpool بذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، KORA GOAl أتلتيكو مدريد يستضيف ليفربول الإنجليزي، بدوري الأبطال.

كورة ستار حيث يدخل أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني المباراة ساعيًا نحو تحقيق هدفه والفوز على أرضه ووسط جماهيره، قبل مواجهة الإياب في أنفيلد، KORA STAR أتلتيكو مدريد يستضيف ليفربول Atlético Madrid & Liverpool، لحساب ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

ويدخل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، Atlético Madrid & Liverpool، وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب واندا ميتروبوليتانو، تابع بث مباشر يلا شوت ليفربول ضيفًا على أتلتيكو مدريد، YALLA SHOOT على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول Atlético Madrid & Liverpool بدوري الأبطال
وتُقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول، Atlético Madrid & Liverpool اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول Atlético Madrid & Liverpool بدوري الأبطال.

وتُذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول، Atlético Madrid & Liverpool، اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بث مباشر كورة أونلاين، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، KORA ONLINE بث مباشر ليفربول ضيفًا على أتلتيكو مدريد بذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

كورة حصري حيث تأهل ليفربول لدور الستة عشر عقب احتلاله صدارة المجموعة الخامسة والتي ضمت كل من "نابولي وسالزبورج وجينك"، بينما تأهل أتلتيكو مدريد عقب احتلاله وصافة المجموعة الرابعة والتي ضمت كل من "يوفنتوس، وباير ليفركوزن، وسيسكا موسكو"، KORA7ASRY ليفربول يسعى لخطف نتيجة إيجابية خارج الديار.

الأسطورة مباراة نارية تجمع أتلتيكو مدريد ضد ليفربول Atlético Madrid & Liverpool بدوري الأبطال، حيث سيكون أتلتيكو مدريد مطالب بتحقيق الفوز وسط جماهيره بنتيجة مرضية قبل لقاء الإياب، alostora شاهد بلاس مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول Atlético Madrid & Liverpool بدوري الأبطال، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة فور جول KORA4GOAL بث مباشر ليفربول الإنجليزي في ضيافة أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بدون تقطيع أو إعلانات.
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