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أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: الإصابات تضرب على الفريق.. مفاجأة بشأن تذاكر السوبر.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:59 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 18 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها توالي الإصابات على بعثة الفريق في الإمارات ومفاجأة بشأن تذاكر السوبر وتصريحات نارية جديدة من مرتضى منصور وغيرها من الأخبار الهامة.


تصريحات نارية جديدة من مرتضى منصور
أثنى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على روح اللاعبين وأدائهم في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي وتتويج الفريق بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه.


وتابع رئيس النادي بأن حرب من يدعون الانتماء للزمالك ضد النادي لازالت مستمرة مشيرا إلى أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لم يستقبل الفريق بمطار القاهرة ويرفض صرف مستحقات النادي التي وصلت من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مؤخرا دون وجه حق.


الزمالك يعالج أكبر أزماته قبل موقعة السوبر المصري
بدأ باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في معالجة أكبر أزماته الدفاعية قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل في الإمارات.


وكلف الخواجة الفرنسي سامي الشيشيني المدرب العام، بالإشراف على تدريبات الونش من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها في مواجهة الترجي التونسي الماضية في السوبر الإفريقي وطالبه بالهدوء وعدم العصبية وتجنب ارتكاب الأخطاء على حدود منطقة الجزاء.


الزمالك يعلن اقتراب نفاذ تذاكر السوبر
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة البيضاء في الإمارات، حقيقة نفاد تذاكر مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها في مدينة ابو ظبي.


وأكد رئيس البعثة اقتراب نفاد التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لمباراة السوبر المحلي.


كارتيرون يجهز سلاحه الفتاك لمباراة السوبر
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على تجهيز مصطفى محمد مهاجم الفريق بشكل خاص لمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر.


وأدى اللاعب تدريبات منفردة بعد نهاية مران الفريق بالتركيز على التسديد على المرمى وإجادة الكرات العرضية.


الإصابات تضرب بعثة الزمالك قبل موقعة السوبر
تعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك لإصابة في التدريبات الجماعية للأبيض تحضيراً لمواجهة الأهلي في السوبر يوم الخميس المقبل.


كما تعرض تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول بنادي الزمالك لإصابة في الساعات الماضية تحضيراً لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في السوبر المصري.


الأهلي يمنع كهربا من هذا التصرف في مباراة السوبر
طالب مسؤولو النادي الأهلي من محمود عبد المنعم "كهربا"  لاعب الفريق بعدم الصدام مع مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك على هامش مباراة السوبر المصري.


موعد مباراة الزمالك القادمة
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الخميس القادم ٢٠ فبراير ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في دولة الإمارات.

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