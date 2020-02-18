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يلا شوت liverpool قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجاناً اليوم في دوري أبطال أوروبا Round of 16

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:59 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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 كورة أونلاين بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاحMOHAMED SAALAH، تابع لايف KORA ONLINEالريدز في ضيافة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

كورة ستار حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لخوض مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد، بدوري الأبطال، KORA STAR شاهد الريدز يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب واندا ميتروبوليتانو بذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

ويستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الأتليتي، مساء اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، أصحاب الأرض ضد الريدز، كورة جول KORA GOAL ضمن حسابات ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول بدوري الأبطال
وتُقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول بدوري الأبطال
وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SAALAH، كورة فور جول عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطريةbein SPORTS HD، بذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال KORA4GOAL الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

كورة حصري حيث تأهل ليفربول لدور الستة عشر عقب احتلاله صدارة المجموعة الخامسة والتي ضمت كل من "نابولي وسالزبورج وجينك"، بينما تأهل أتلتيكو مدريد عقب احتلاله وصافة المجموعة الرابعة والتي ضمت كل من "يوفنتوس، وباير ليفركوزن، وسيسكا موسكو"، KORA7ASRY ليفربول يسعى لخطف نتيجة إيجابية خارج الديار.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول الإنجليزي، بموقع الفجر الرياضي عبر موقع الأسطورة، alostora شاهد بلس ليفربول ضيفًا على أتلتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو بذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
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