8 مواجهات قوية بالقسم الثالث في مجموعه الأسكندرية



يقام في الثانية والنصف من عصر الأربعاء، مباريات الجولة الـ 24 للمجموعة الحادية عشر من دوري القسم الثالث، حيث يلتقي فريق مركز شباب المعمورة ريق مع فكوم حماده علي ملعب الاول في مواجهة قوية للفريقين.



بينما يتلقي فريق سبورتنج المتصدر مع فريق كفر بولين علي ملعب الأخير في مواجهة هامه لسبورتنج في صراع القمه يسعي فيها الضيف للفوز بثلاث نقاط للحفاظ علي قمه المجموعة.



ويتلقي مركز شباب العبور مع مركز شباب القباري، وفي مواجهه قويه بين مياه البحيره والترام في مباراه قمه ويسعي الفريقين للفوز بثلاث نقاط لملاحقه سبورتنج



ويلتقريق ي فرشيد مع ن]ره فريق غزل كفر الدوار علي ملعب الاول، كما يواجه فريق مركز شباب حوش عيسى نظيره فريق نهضه العامرية، واخيرا يلعب فريق بدر مع فريق مركز شباب ايتاي البارود.



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1/سبورتنج 46 نقطة

2/الترام 42 نقطة

3/مياه البحيره 41 نقطة

4/م ش كوم حماده 37 نقطة

5/ا للبترول 35 نقطة

6/بدر31 نقطة نقطة

7/نهضه العامريه 29 نقطة

8/المعموره 29 نقطة

9/كفر الدوار28 نقطة

10/ايتاي البارود 28 نقطة

11/كفر بولين 25 نقطة

12/العبور 25 نقطة

13/كوم حماده 24 نقطة

14/حوش عيسي 21 نقطة

15/رشيد 20 نقطة

16/القباري 14 نقطة