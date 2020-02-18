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رابط yalla-shoot مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد - دوري أبطال أوروبا هدف محمدصلاح

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:55 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يواجه ليفربول نظيره اتليتكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
مشاهدة مباراة ليفربول واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا يلا شوت yalla shoot

موعد مباراة ليفربول واتليتكو مدريد
ينطلق اللقاء بين ليفربول واتليتكو مدريد عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي، والثامنة بتوقيت جرينتش.

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ليفربول تأهل إلى دور الستة عشر بعد أن تمكن من الإطاحة بنظيره زالتسبورغ بثنائية نظيفة، بينما بلغ اتليتكو مدريد هذا الدور بعد أن حقق الفوز على لوكوموتيف موسكو بنفس النتيجة.

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الفريق الإنجليزي يسعى لبلوغ الدور المقبل في طريقه للمحافظة على اللقب للنسخة الثانية على التوالي، بعد أن حصد نسخة 2019، وحل وصيفًا عام 2018.

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ليفربول في آخر لقاءاته نجح في اقتناص الفوو أمام نظيره نورويتش سيتي بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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فيما وقع اتليتكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي في آخر لقاء له بهدفين أمام فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتليتكو مدريد
تذاع المباراة التي تجمع بين ليفربول واتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا على قناة bein sports Hd2.
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