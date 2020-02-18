اتحاد المستثمرين: لن يكون هناك مصنع متعثر خلال 3 شهور

قال الدكتور محمد هلال، رئيس اللجنة المشكلة بين البنك المركزي واتحاد المستثمرين لحل مشاكل المصانع المتعثرة، إن مشكلة المصانع المتعثرة كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن البنك المركزي قام بتسوية مديونيات 8 آلاف مصنع، وقام برفع 31 مليار جنيه عن هذه المصانع، وبدأت هذه المصانع العمل بكامل قوتها



وتابع "هلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن المصانع التي تم رفع مديونيتها حتى الآن هي التي ميزانيتها أقل من 10 مليون جنيه، والمرحلة الثانية لحل مشاكل المصانع التي تزيد ميزانيتها عن 10 مليون جينه بدأت الفترة الأخيرة.



ولفت إلى البنك المركزي يقوم بجهود غير مسبوق في حل مشاكل هذه المصانع، وخلال شهرين أو ثلاثة على الاكثر لن يكون هناك مصنع واحد متعثر، لافتًا إلى أن هناك تعليمات من البنك المركزي بعدم تحويل أحد من المستثمرين إلى القضاء أو المحاكمة، معقبًا: " اللي حصل في حل مشاكل المصانع المتعثرة أحسن 1000 مرة من المتوقع".

